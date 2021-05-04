DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? Diyanet İşleri Başkanlığı-MBSTS sonuç sorgulama
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Nisan tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar büyük bir merakla DİB-MBSTS sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? Diyanet İşleri Başkanlığı-MBSTS sonuç sorgulama ekranı haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almak isteyenlerin katıldığı DİB MBSTS sonuçları erişime açıldı. Adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını sorgulamaya başladı.
DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?
10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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