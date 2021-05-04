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Eğitim DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? Diyanet İşleri Başkanlığı-MBSTS sonuç sorgulama
Eğitim

DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? Diyanet İşleri Başkanlığı-MBSTS sonuç sorgulama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Nisan tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar büyük bir merakla DİB-MBSTS sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? Diyanet İşleri Başkanlığı-MBSTS sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:59:00 -
DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? Diyanet İşleri Başkanlığı-MBSTS sonuç sorgulama

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almak isteyenlerin katıldığı DİB MBSTS sonuçları erişime açıldı. Adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını sorgulamaya başladı.

DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?

10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

DİB-MBSTS sonuç sorgulamak için tıklayın

 

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