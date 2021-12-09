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Dünya Diakite'den Erdoğan açıklaması
Dünya

Diakite'den Erdoğan açıklaması

Fildişi Sahili İmamlar Konseyi (Diyanet İşleri) Başkanı Ousmane Diakite, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılındaki ziyaretinden sonra Elhamdülillah iki ülke arasındaki ilişkiler daha iyiye gitti” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:50:00 -
Diakite'den Erdoğan açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fildişi Sahili İmamlar Konseyi (Diyanet İşleri) Başkanı Ousmane Diakite’yi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diakite’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Erbaş, Türkiye ile Fildişi Sahili arasında çeşitli alanlarda yapılan iş birliğinden bahsederek, “Din hizmeti ve diyanet alanlarında Fildişi Sahili’ndeki Müslüman kardeşlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah iş birliği yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Gençlere doğru dini bilgiyi ulaştırmanın önemine değinen Başkan Erbaş, “Ülkemizde özellikle imam hatip ve İlahiyat Fakültelerimiz, hem nitelik hem de nicelik bakımından ileri seviyededir. Fildişi Sahili’nden 27 kadar öğrenci var. Bunu ne kadar artırabiliriz konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu. Fildişi Sahili İmamlar Konseyi (Diyanet İşleri) Başkanı Ousmane Diakite ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Erdoğan'ın 6 yıl önceki ziyareti

Fildişi Sahili İmamlar Konseyi Başkanlığı olarak yaptıkları din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili Başkan Erbaş’a bilgi veren Diakite, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılındaki ziyaretinden sonra Elhamdülillah iki ülke arasındaki ilişkiler daha iyiye gitti” ifadelerini kullandı.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da bulundu.

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