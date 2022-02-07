Galatasaray, UEFA listesine Pena, Gomis ve Pulgar'ı ekledi. Üç futbolcunun listeye eklenmesiyle bazı isimler listeden çıkarıldı. UEFA listesinde çıkarılan Assunçao, Yedlin ve Diagne’nin durumu ise merak konusu oldu.

Diagne'nin sözleşmesi fesih mi edildi?

Galatasaray kontenjan doluluğu sebebiyle Omar Elabdellaoui kadrodan çıkarttı. Galatasaray, sakatlığı sebebiyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüp ile Diagne arasında gecici fesih anlaşması sağlandı .Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.