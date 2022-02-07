  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Diagne'nin sözleşmesi fesih mi edildi?
Spor

Diagne'nin sözleşmesi fesih mi edildi?

Galatasaray Diagne ile sözleşmesini iptal mi etti? Galatasaray, UEFA listesine Pena, Gomis ve Pulgar'ı ekledi. Bu sebeple listeden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı. Peki, Galatasaray Diagne’yi gönderdi mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:23:00 -
Diagne'nin sözleşmesi fesih mi edildi?

Galatasaray, UEFA listesine Pena, Gomis ve Pulgar'ı ekledi. Üç futbolcunun listeye eklenmesiyle bazı isimler listeden çıkarıldı. UEFA listesinde çıkarılan Assunçao, Yedlin ve Diagne’nin durumu ise merak konusu oldu.

Diagne'nin sözleşmesi fesih mi edildi?

Galatasaray kontenjan doluluğu sebebiyle Omar Elabdellaoui kadrodan çıkarttı. Galatasaray, sakatlığı sebebiyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüp ile Diagne arasında gecici fesih anlaşması sağlandı .Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay