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Spor Diagne’den Fatih Terim’e şok tepki!
Spor

Diagne’den Fatih Terim’e şok tepki!

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya golcü futbolcu Mbaye Diagne, damga vurdu. Fatih Terim'e şok bir tepki göstererek sahayı terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:24:00 -
Diagne’den Fatih Terim’e şok tepki!

56. dakikada oyundan çıkarılmasına sinirlenen Diagne, yedek kulübesine uğramadan direk soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray'da cezalı Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yapan Mbaye Diagne yokları oynadı.

Teknik direktör Fatih Terim, ceza sahasında etkili olamayan, sadece 9 pas yapıp hiç şut atamayan Senegalli santrforu, 56. dakikada oyundan aldı. Bu duruma bozulan 29 yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

"Daha çok beklentim vardı"

Tecrübeli hoca Senegalli golcü için, "Ondan daha çok beklentim vardı. Sağdan soldan birçok top geldi. Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar" yorumunu yaptı.

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