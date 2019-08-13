Diagne teklifi reddetti: Beni o ülkeye göndermeyin
Galatasaray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye bu sefer de Dinamo Moskova talip oldu. Senegalli oyuncu, Rus ekibinin yaptığı 13 milyon euroluk teklifi ülkede ırkçılık olduğu gerekçesiyle reddetti.13 Ağustos 2019 Salı 22:30
Galatasaray'da Diagne bilmecesi devam ediyor.
Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan ve İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa ile bir süredir adı anılan Mbaye Diagne'nin son talibi Rus ekibi Dinamo Moskova oldu.
Gitmek istemiyor
Rusya'dan gelen 13 milyon euroluk teklif sarı-kırmızılılara umut olsa da 27 yaşındaki futbolcu Rusya'ya gitmek istemiyor.
Nedeni ise Rusya'da siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçı saldırılar.
Galatasaray yönetiminin, Moskova ekibine gitmek istemeyen Diagne'yi ikna etmek için özel görüşmeler yaptığı belirtildi.
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