Diagne teklifi reddetti: Beni o ülkeye göndermeyin

Galatasaray'da Diagne bilmecesi devam ediyor.

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan ve İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa ile bir süredir adı anılan Mbaye Diagne'nin son talibi Rus ekibi Dinamo Moskova oldu.

Gitmek istemiyor

Rusya'dan gelen 13 milyon euroluk teklif sarı-kırmızılılara umut olsa da 27 yaşındaki futbolcu Rusya'ya gitmek istemiyor.

Nedeni ise Rusya'da siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçı saldırılar.

Galatasaray yönetiminin, Moskova ekibine gitmek istemeyen Diagne'yi ikna etmek için özel görüşmeler yaptığı belirtildi.