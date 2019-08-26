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Diagne ıslıklandı! Fatih Terim dayanamadı

Galatasaray'ın Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında Senegalli oyuncu Diagne’nin ıslıklanması Fatih Terim’i kızdırdı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25
Diagne ıslıklandı! Fatih Terim dayanamadı

Galatasaray'ın Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maça son dakikalarda yaşanan gerginlik damga vurdu. 86. dakikada Diagne, yerini Selçuk İnan'a bırakırken bazı taraftarlar Senegalli oyuncuyu yuhaladı. Fatih Terim ise futbolcusuna sahip çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Transfer döneminin başlamasından itibaren dedikoduların başkahramanı olan Diagne, 86 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.

Son dakikalarda yerini Selçuk İnan'a bırakan Diagne, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı.

Türk Telekom'un büyük bir bölümü Diagne'ye destek olurken, 27 yaşındaki golcünün moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi.

Cezasını tamamlayan ve takımının başında yer alan teknik patron Fatih Terim, futbolcusuna sahip çıktı.

Terim, Diagne'ye tepki gösteren taraftarların bir kısmını görünce sakin kalamadı.

Ayrıca Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Diagne'yi protesto eden bir grup taraftarı yatıştırmaya çalıştı.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25
  1. Galatasaray
  2. Konyaspor
  3. Selçuk İnan
  4. Türk Telekom Stadı
  5. Fatih Terim
  6. Türk Telekom
  7. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak
  8. protesto

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