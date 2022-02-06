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Spor Diagne için formül bulundu: Gervinho modeli!
Spor

Diagne için formül bulundu: Gervinho modeli!

Galatasaray Diagne'yi gönderemeyince sezon sonuna kadar sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 10:56:00 -
Diagne için formül bulundu: Gervinho modeli!

Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan sarıkırmızılılarda Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı.

Kontenjanı dolu olduğu için Gedson transferini bitiremeyen ve Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile bir haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

En az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralayacak kulüp bulunamayınca geçici fesih anlaşması sağlandı.

Trabzonspor'un Gervinho ile sözleşmesini geçici olarak feshetmesini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, aynı formülü Diagne için uyguladı.

Diagne yerine Omar'a lisans çıkartılacak. Santos'ta forma giyen Brezilyalı stoper Robson Reis ise sezon sonu için düşünülüyor.

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