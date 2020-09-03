  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DHMİ, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektörü alacak
Ekonomi

DHMİ, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektörü alacak

Yeniakit Publisher
2020-09-03 08:47:04 -
DHMİ, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektörü alacak

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektör temini için ihaleye çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanlarına göre, 30'ar adet çift açılı x-ray bagaj kontrol cihazı ve kapı tipi metal dedektörü temin ve tesis edilecek.

Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeleri sözleşmenin tebliğinden sonra en fazla 180 gün içinde teslim edecek.

İhaleler, 27 Ekim'de DHMİ Genel Müdürlüğü Binası'ndaki Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığında 11.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
Suudi Arabistan BAE-İsrail uçuşlarında hava sahasını açtı
Dünya

Suudi Arabistan BAE-İsrail uçuşlarında hava sahasını açtı

Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurd..
Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin
Gündem

Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dakika açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, idamın tekrar mevzuata ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı