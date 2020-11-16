DHMİ 207 Yeni Personel Alımı Başvuru Şartları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 207 personel alımı yapacağını duyurdu. Haberin ardından DHMİ 207 personel alımına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, DHMİ personel alımı ne zaman yapılacak?

DHMİ personel alımı ne zaman yapılacak?

Başvurular, hhttp://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekecek.

Resmi duyuruda başvuru şekline ilişkin, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 4 (dört) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir." denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar da ilgili duyuruda yer aldı.

DHMİ 207 personel alımı başvuru şartları neler?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 207 personel alımı için istenilen belgeler:

a) Nüfus cüzdanı,

b) 4.5x6 ebadında Vesikalık fotoğraf

c) Yüksek Öğrenim Diploması,

d) KPSS Sonuç Belgesi,

e) Yabancı Dil Belgesi,

f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuracaklar için)

DHMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak(Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021tarihindeaskerlikle ilişkisi bulunmamak.),

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.