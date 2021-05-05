DHBT sonuçları nasıl öğrenilir?
Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Nisan ayında düzenlenen KPSS DHBT sonuçları için gözler bir süredir ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Az önce resmi site üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DHBT sonuçları nasıl öğrenilir?
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sorgulama sayfası haberimizde...
DHBT sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması şöyle;
"11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."
"Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
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