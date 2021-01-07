DHBT sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen DHBT sınavı ne zaman olacak?

Artan koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM tarafından yapılacak olan yüz yüze sınavlar iptal edilmişti. İptal edilen sınavlar arasında 2020 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı (DHBT) da yer alıyordu. 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, yeni sınav tarihi araştırılıyor. Normal şartlarda 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacaktı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görev almak için başvurusunda bulunmak isteyen memur adayları ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin merakı devam ediyor. 6 Kasım 2020 tarihinde başlayan KPSS DHBT sınavı başvuruları 16 Kasım tarihinde bitti. 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavı ertelenmişti. ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor.

DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

Ertelenen 2020 DHBT sınavının ne zaman yapılacağı da en sık aranan konular arasında. Koronavirüs salgının etkilerinin kış döneminde yoğun hissedilmesinin ardından alınan önlemler kapsamında ÖSYM sınavları ertelendi. Son gelen bilgilere göre 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak. Bu açıklamalarda bir değişiklik olmazsa ertelenen sınavların da tekrar yapılması bekleniyor. ÖSYM'den henüz konuya dair tarih bilgisi ya da farklı açıklama gelmedi. Açıklamalar geldikçe Mynet haberden paylaşıyor olacağız.