DHBT ne zaman yapılacak? | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 27 Aralık Pazar günü gerçekleşecekti. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM pek çok sınavı erteledi. DHBT’ye giderecek adaylar sınavın ne zamana ertelendiğini araştırıyor. Peki, DHBT ne zaman yapılacak?

DHBT sınavı ne zaman? | DHBT sınavı yeni tarih

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pandemi sebebiyle aralık ayında yapılması gereken sınavların ertelendiğini duyurdu.

Aygün sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır” açıklamasını yaptı.