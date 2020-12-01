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Eğitim DHBT sınavı ne zaman? | DHBT sınavı yeni tarih
Eğitim

DHBT sınavı ne zaman? | DHBT sınavı yeni tarih

DHBT sınavı ne zamana ertelendi? | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi oturumu 27 Aralık Pazar günü yapılacaktı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ertelendi. DHBT'ye girecek olanlar sınavın ne zamana ertelendiğini merak ediyor. DHBT ne zaman? DHBT yapılacağı tarih | DHBT ocak ayında mı yapılacak? | DHBT online mı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:28:00 -
DHBT sınavı ne zaman? | DHBT sınavı yeni tarih

DHBT ne zaman yapılacak? | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 27 Aralık Pazar günü gerçekleşecekti. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM pek çok sınavı erteledi. DHBT’ye giderecek adaylar sınavın ne zamana ertelendiğini araştırıyor. Peki, DHBT ne zaman yapılacak?

DHBT sınavı ne zaman? | DHBT sınavı yeni tarih

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pandemi sebebiyle aralık ayında yapılması gereken sınavların ertelendiğini duyurdu.

Aygün sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır” açıklamasını yaptı.

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