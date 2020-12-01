DHBT sınavı ertelendi mi?
DHBT sınavı ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girecek olanlar sınavlarının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, DHBT ertelendi mi? | Sınav günü sokağa çıkmak için nereden izin alınır? DHBT sınavı yapılmayacak mı?
DHBT iptal mi? | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine girecek olanlar sokağa çıkma yasağı sebebiyle sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, DHBT yapılmayacak mı?
DHBT sınavı ertelendi mi?
2020-KPSS DHBT 27 Aralık Pazar günü yapılacak. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle sınav ertelenmeyecek. Sınava girenler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Adayların kimliklerinin, sınav giriş belgelerinin yanı sıra yanlarına HES kodu alması gerekiyor.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır” denildi.