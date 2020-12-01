  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DHBT sınavı ertelendi mi?
Eğitim

DHBT sınavı ertelendi mi?

DHBT sınavı ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girecek olanlar sınavlarının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, DHBT ertelendi mi? | Sınav günü sokağa çıkmak için nereden izin alınır? DHBT sınavı yapılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:04:00 -
DHBT sınavı ertelendi mi?

DHBT iptal mi? | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine girecek olanlar sokağa çıkma yasağı sebebiyle sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, DHBT yapılmayacak mı?

DHBT sınavı ertelendi mi?

2020-KPSS DHBT 27 Aralık Pazar günü yapılacak. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle sınav ertelenmeyecek. Sınava girenler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Adayların kimliklerinin, sınav giriş belgelerinin yanı sıra yanlarına HES kodu alması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır” denildi.

DHBT puanı kaç olmalı?
DHBT puanı kaç olmalı?

Eğitim

DHBT puanı kaç olmalı?

YÖKDİL sınavı ertelenecek mi? | YÖKDİL sınavı ne zaman?
YÖKDİL sınavı ertelenecek mi? | YÖKDİL sınavı ne zaman?

Eğitim

YÖKDİL sınavı ertelenecek mi? | YÖKDİL sınavı ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
ABD’den Yunanistan’a F-35 cevabı
Dünya

ABD’den Yunanistan’a F-35 cevabı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan ABD’den 20 adet F-35 tipi savaş uçağı için başvurdu. Bu talebe ABD’den cevap geldi...
Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı
Dünya

Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı

Çin'in koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ve iyimser veriler paylaştığı ortaya çıktı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay