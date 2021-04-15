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Eğitim DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DHBT sınav sonuçları
Eğitim

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DHBT sınav sonuçları

DHBT sonuç ekranı | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 11 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınava girenler sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırmaya başladı. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 19:27:00 -
DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DHBT sınav sonuçları

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 11 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından 12 Nisan’da soru kitapçığı yayımlandı. Adaylar sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DHBT sınav sonuçları

DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz bilinmiyor. Konu hakkında ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından ilan edilecek.

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