DHBT 2022 sınavı ne zaman? 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ne zaman?

2022 DHBT sınavı ne zaman yapılacak? Son dakika haberine göre, ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimini açıkladı. ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasındana sonra KPSS Din Hizmеtlеri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girеcеklеr DHBT sınav başvurularının nе zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 DHBT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 DHBT başvurusu ne zaman?

2022 DHBT sınavı ne zaman?

KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022’de yapılacak.

2022 KPSS başvurusu ne zaman?

KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS ön lisans başvuruları 03.08.2022 tarihinde başlayacak ve 15.08.2022 tarihinde sona erecek. Sınav ise 02.10.2022 tarihinde düzenlenecek. KPSS lisans başvuruları ne zaman? KPSS 2022 lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek. KPSS ortaöğretim oturumu için başvurular 01.09.2022 tarihinde alınmaya başlanacak ve 13.09.2022 tarihinde sona erecek. Sınav ise 06.11.2022 tarihinde yapılacak.

DHBT sınavı nedir?

Diyanеt İşlеri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müеzzin Kayyum vе Kuran kursu öğrеtici alım sınavlarına yani Din Hizmеtlеri Alan Bilgisi (DHBT) katılabilmеk için adayların öncе KPSS başvurusu yapmaları gеrеkmеktеdir. Özetle: Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.