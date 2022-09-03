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Eğitim DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2022
Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2022

Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 19:20:00 -
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2022

Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz 2022’de yapıldı. Sonuçlar ise 11 Ağustos’ta açıklandı Tercih işlerinin de tamamlanmasıyla birlikte gözler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2022

DGS tercih işlemleri 24 Ağustos başlayıp 1 Eylül'de sona erdi. Tercih işlemi yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. DGS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak duyurulmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde alınmış sonuçlar 14 Eylül'de duyurulmuştu. Bu sebeple 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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