DGS tercihleri son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
2021 DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra Dikey Geçiş yapacaklar DGS tercihlerini yapmaya başladı. ÖSYM 2021 DGS tercihlerin sona ereceğini açıklayarak DGS 2021 tercihinde bulunmayan adayları uyardı. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman sona eriyor? 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS tercihinin sona ereceği tarih.
2021 DGS tercih işlemleri ÖSYM tarafından alınmaya başlanmıştı. 2021 DGS tercihleri 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılmaşa başlandı. DGS tercihlerinde bulunacak adaylar http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzeriden yapabilmekte.
2021 DGS tercihleri ne zaman sona erecek?
DGS 201 tercihleri, 27 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Halen DGS tercihini yapmayan adaylar 2021 DGS tercihleri ne zaman sona erecek? sorusunu sormakta. ÖSYM 2021 DGS tercihlerinin 7 Eylül 2021 saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı. 11 Temmuz 2021'de yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 13 Ağustos tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.
2021 DGS tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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