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Eğitim DGS tercihleri ÖSYM
Eğitim

DGS tercihleri ÖSYM

DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar, 2020 DGS tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, binlerce adayın beklediği DGS tercih tarihini açıkladı. Peki 2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercihleri nasıl yapılacak? DGS 2020 tercihlerinde son tarih ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-09-25 08:37:00 -
DGS tercihleri ÖSYM

İki yıllık önlisans mezunu adaylar diplomalarını lisansa tamamlamak için DGS sınavına girmek zorundalar. Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre kendi alanlarına ilişkin bir lisans programını tercih edebiliyorlar. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyordu. 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı DGS tercih sürelerini duyurdu. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır?

2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, DGS tercihlerine ilişkin beklenen açıklamaya yaptı. ÖSYM Başkanı Aygün, ”2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz" müjdesini verdi. Peki DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercihleri nasıl yapılacak?

DGS tercih ve yerleştirme işleminde 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler çerçevesinde yapılacak. DGS tercihinde bulunacak adaylar, 2020 ÖSYM DGS tercihlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. DGS tercihleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak.

DGS tercih sonuçları

DGS tercihlerini gerçekleştirecek adayların DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. DGS tercih sonuçları için tıklayınız.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

DGS sınavı puanları ÖSYM DGS tercihleri
DGS sınavı puanları ÖSYM DGS tercihleri

Eğitim

DGS sınavı puanları ÖSYM DGS tercihleri

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