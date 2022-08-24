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Eğitim DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS kaç tercih yapılıyor?
Eğitim

DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS kaç tercih yapılıyor?

DGS tercih ekranı | 3 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. Adayların merakla beklediği tercih süreci başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman nereden nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:41:00 - 2022-08-24 19:43:29
DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS kaç tercih yapılıyor?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından merakla beklenen tercih süreci başlatıldı. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS kaç tercih yapılıyor?

DGS tercih işlemleri 24 Ağustos Çarşamba günü alınmaya başladı. Başvuru işlemi 1 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Dikey Geçiş Sınavında bir öğrencinin 30 tercih hakkı bulunmaktadır.

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