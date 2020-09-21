DGS tercihleri başladı mı?

DGS sınavı ÖSYM tarafından 9 Ağustos’ta yapıldı. DGS sınavına giren adayların beklediği 2020 DGS sınav sonuçlar 7 Eylül’de ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. DGS sonuçlarının açıklanmasında sonra, DGS puanlarına göre, 2020 DGS tercih başvurusunda bulanacaklar DGS tercihleri ne zaman yapılacak, DGS 2020 tercihleri başladı mı? sorularını sormaya devam ediyor.

DGS tercihleri ne zaman?

2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. DGS tercih tarihleri ÖSYM’nin açıklayacağı DGS tercih kılavuzuyla belirlenmiş olmakta. ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2020 DGS tercih kılavuzunu henüz yayınlamadı. DGS tercih kılavuzunun yayınlanmamış olması nedeniyle DGS tercih tarihleri de henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

DGS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM DGS tercih kılavuzunu açıklamasından Sonra belirlenen tarihler arasında DGS tercihleri gerçekleştirilecek. Önlisans mezuniyet alanı ile tercih yapabilecek lisans programları DGS tercih kılavuzu üzerinden belli olmasıyla hangi alandan mezun olan adaylar yine hangi programları tercih edecekleri de yine tercih kılavuzunda yer alacak. ÖSYM DGS tercih kılavuzu için tıklayınız

DGS hangi bölümleri tercih edebilirim?

DGS ile hemşireliği hangi bölümlerden geçilir, DGS ile hukuka geçiş hangi bölümlerden olur? Soruları da bir hayli sormakta.

DGS ile hukuka geçiş hangi bölümlerden olur?

Adalet-adalet (AÖF), Adalet Meslek Eğitimi (AÖF), Adalet. Meslek Yüksek Okulu ön lisans mezuniyet alanı ile hemşireliğe geçiş yapılır.

DGS ile hemşireliği hangi bölümlerden geçilir?

Ağız ve Diş Sağlığı, Ana Çocuk Sağlığı, Cerrahi Teknikerliği, Çevre Sağlığı, Denizci Sağlığı, Diyaliz, Ebelik, Elektronörofizyoloji, Nükleer Tıp Teknikle, Podoloji, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Evde Hasta Bakımı, Fizik Tedavi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi, hemşirelik, Hidroterapi, İlk ve Acil Yardım, İş ve Uğraşı Terapisi, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi, Medikal Bakım ön lisans mezuniyet alanı ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümlerdir.