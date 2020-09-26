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Eğitim DGS tercihleri alınmaya başlandı
Eğitim

DGS tercihleri alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihleri alınmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:44:00 -
DGS tercihleri alınmaya başlandı

ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 2 Ekim saat 23.59’a kadar yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym. gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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