Önlisans eğitimlerini lisana tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Şimdi ise gözler tercihlerin ne zaman yapılacağında. Peki, DGS tercih tarihleri belli oldu mu?

DGS tercih tarihleri | DGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

Merakla beklenen DGS sonuçları 11 Ağustos 2022'de ilan edildi. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sayfasından şifre ve TC kimlik numaralarıyla ulaşabiliyor. Şimdi ise gözler tercih tarihlerine çevrildi.

Tercih takvimi ise henüz açıklanmadı. Geçen yıl DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 15 Eylül'de alınmaya başlanmıştı. Bu yıl da işlemlerin benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıyor.