2 yıllık önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı’na girdi. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS sonuçları hangi gün açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman 2022

DGS 2022, 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınav sonuçları 12 Ağustos 2022’de ilan edilecek. DGS sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfasından ilan edilecek. Adaylara posta yoluyla evrak gönderilmeyecek. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Ancak tercih takvimi henüz açıklanmadı.

DGS puanı nasıl hesaplanıyor?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS Sayısal puan hesaplaması yapılırken; sözel bölümden yapılan net sayısı 0.336 ile; sayısal bölümden yapılan net sayısı 1.575 ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar AÖBP’nin 0.6 ile çarpıldığında bulunan değerle toplanır. Elde edilen toplam değere 105.536 eklenerek puana ulaşılır.