Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS 2022 sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuçları:

DGS’ye giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. DGS sonuçları 12 Ağustos’ta ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç sayfasından ilan edilecek. Adaylara posta yoluyla bir belge gönderilmeyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercihlerin ağustos ayı içerisinde tamamlanması gerekiyor.

DGS puanı nasıl hesaplanıyor?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS Sayısal puan hesaplaması yapılırken; sözel bölümden yapılan net sayısı 0.336 ile; sayısal bölümden yapılan net sayısı 1.575 ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar AÖBP’nin 0.6 ile çarpıldığında bulunan değerle toplanır. Elde edilen toplam değere 105.536 eklenerek puana ulaşılır.