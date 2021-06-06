DGS son başvuru tarihi ne zaman? 2021 DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

2021 DGS başvurularını kaçıranlar ÖSYM DGS 2021 geç başvuru tarihini sorguluyor. 11 Temmuz’da ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 DGS sınav için DGS başvuru işlemleri 21-31 Mayıs tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapıldı. DGS başvurusunu yapmayı unutan ya da 2021 DGS başvurusunu kaçıranlar DGS son başvuru tarihi ne zaman? 2021 DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak? sorularını sormakta. İşte 2021 DGS geç başvuru tarihi.

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli oldu, 2021 DGS başvuruları başladı. 2021 DGS başvuru kılavuzu ve DGS sınav ücreti sınava katılmak isteyen adaylarla paylaşıldı. İşte 2021 DGS başvuru ekranı...

DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 lira olarak belirlendi.

DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Sınav ücreti de aynı gün ödenecek. Geç başvuruda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılıyor. DGS geç başvuru ücreti 225 TL.

DGS sınav süresi ne kadar?

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.