DGS sınavı puanları ÖSYM DGS tercihleri

2020 DGS başvuruları 9-17 Haziran’da yapıldı. ÖSYM DGS sınavı ise 9 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Önlisans mezunlarının ve açıköğretim ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmak için girdikleri sınava dikey geçiş sınavı denir. DGS’ye girecek adaylar sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testinde soruları 150 dakika içerisinde soruları cevaplandıracaktı. DGS puanları sözel ve sayısal standart puanları ile ön lisans akademik not ortalamalarının belirli katsayılarla çarpılması sonucu elde edilmektedir. DGS sınav sonuçlarına göre hangi önlisans programlardan mezun adayların hangi lisans programları tercih edecekleri ÖSYM tarafından açıklanmakta.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM DGS sonuçlarını açıklamasından sonra DGS puanıyla tercih yapacak adaylar ÖSYM DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını sorgulamakta. DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nasıl yapılacak?

DGS’ye kimler başvurabilir?

ÖSYM DGS tercih kılavuzu için tıklayınız

DGS yapılacak bölümler hangileri?

ÖSYM DGS bölümleri için tıklayınız

DGS sınavı puanları neler?

ÖSYM DGS taban puanları için tıklayınız

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınavına giren adaylar, DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamakta. DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan tarihte ÖSYM sonuç sayfası üzerinden öğrenilmekte. Adaylar sonuçları DGS sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebiliyor.