DGS sınavı en zaman 2021 DGS sınav başvurusu ne zaman?

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, üniversiteler yüz yüze eğitimlerine başlamayıp eğitimlerini uzatan online olarak yapmaya devam ediyor. 2021 yılına girmesiyle birlikte 2021 ÖSYM’nin gerçekleştirdiği başta DGS ve YKS olmak üzere ÖSYM sınavlarının tarihleri araştırılan konular arasında yerini almakta. 2021’de yapılacak olan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belli olmakta. DGS sınavına katılacaklar da 2021 DGS sınav tarihini araştırmakta.

DGS sınavı en zaman 2021?

2021 DGS sınavına yönelik araştırmaları yoğun şekilde sorgulanıyor. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin gelecek yıl takvimi hakkında bilgi almak istiyor.

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz yılın DGS başvuruları da 9 Haziran'da alınmaya başlamıştı. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.