DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 yapıldı. DGS 2018 sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklandı. DGS sınavına girenler 2018 DGS hukuk taban puanları başarı sıralaması merak ediliyor. DGS taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır? Peki üniversitelerin mimarlık bölüm puanları 2018 ne?

DGS sınav sonuçlarına göre üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018 kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?