DGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 DGS tercih tarihleri:

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvuruları 13-23 Mayıs 2022 tarihlerinde alınan DGS sınavı 3 Temmuz tarihinde yapıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezun adayların 3 Temmuz’da katılımını sağladığı DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih başvurusu hangi tarihte?

2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS 2022 tercihleri ne zaman yapılacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz. 2021 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ