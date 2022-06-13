DGS için geri sayım başladı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, DGS ne zaman?

DGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı 2022? DGS ne zaman kaç gün kaldı?

DGS 2022 başvuruları 13-23 Mayıs tarihlerinde alındı. Geç başvuru işlemi ise 31 Mayıs 23.59'da sona erdi. DGS 2022 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Adaylar sonuçlarına ise 12 Ağustos 2022Rde ulaşabilecek. DGS 2022 sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerlerinin DGS'ye 10 gün kala ilan edilmesi bekleniyor.

DGS puanı nasıl hesaplanıyor?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS Sayısal puan hesaplaması yapılırken; sözel bölümden yapılan net sayısı 0.336 ile; sayısal bölümden yapılan net sayısı 1.575 ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar AÖBP’nin 0.6 ile çarpıldığında bulunan değerle toplanır. Elde edilen toplam değere 105.536 eklenerek puana ulaşılır.