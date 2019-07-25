0553 313 94 23

DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları Tıp mühendisliği DGS puanları

İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS tıp puanları. Tıp mühendisliği DGS taban puanları, DGS puanları tıp, DGS puanları 2019, DGS puanları fizyoterapi, DGS puanları AÖF, DGS puanları mimarlık 2019.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları Tıp mühendisliği DGS puanları

İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS tıp puanları. Tıp mühendisliği DGS taban puanları, DGS puanları tıp, DGS puanları 2019, DGS puanları fizyoterapi, DGS puanları AÖF, DGS puanları mimarlık 2019.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler. DGS Hukuk Fakültesi Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralaması 2018 2019 Taban Puanları,DGS Hukuk Fakültesi Bölümü kontenjanları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2018 2019,2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

ÖSYM DGS sınav sonuçları 2019 son dakika DGS sonuçları sorgula

DGS puanları AÖF 2019 taban puanları

DGS puanları 2019 mühendislik ilahiyat mimarlık hukuk hemşirelik DGS üniversite puanları

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
  1. DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları
  2. Tıp mühendisliği DGS puanları
  3. tıp mühendisliği puanları
  4. tıp mühendisliği taban puanları DGS 2019
  5. tıp mühendisliği taban puanları 2019
  6. tıp mühendisliği atama puanları
  7. tıp mühendisliği atamaları
  8. tıp mühendisliği nedir
  9. tıp mühendisliği
  10. tıp taban puanları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultani üzümün ilk hasat ürünü Başkan Ergün’e
    1. Sultani üzümün ilk hasat ürünü Başkan..
    2. Milli voleybolcular "hedefe uygun"..
    3. DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları..
    4. Odunpazarı Belediyesi’nde stratejik..
    5. Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Rektör Çomaklı’dan üniversite..
    7. VEDAŞ’tan 17 milyon TL’lik yatırım
    8. Emniyete 5 araç daha
    9. Odaların düzenlediği mesleki eğitim..
    10. Soli Pompeiopolis 12 aylık kazı..
    11. Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11..
    12. YEE yaz okulu öğrencileri Türk halk..
    13. ’Maskeli Şebnem’ için çadıra koştular
    14. Başkan Şerifoğulları;"Çok güzel bir..
    15. Manisa’da öğrencilere kamuda geçici iş..
    16. Salihli’de hasat öncesi pestisit..
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    18. S-400 sevkiyatının birinci grubu..
    19. MSB: ”S-400 sisteminin birinci grup..
    20. Çocuklara dünya şıklığı
    21. Organik sebzelerde "kurutma" mesaisi
    22. Suriye Medya Birliğinden "İdlib"..
    23. İngiltere'den İran'a karşı donanma..
    24. Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Dentapol Ordu’ya açılıyor
    26. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için taziye..
    27. Başkentte kurban satışı başladı
    28. Ukrayna'nın Rus tankerini alıkoyması
    29. İsveç'te tutuklu Amerikalı şarkıcıya..
    30. Giresun’da üretici 3 Ağustos’ta..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı