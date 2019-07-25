DGS puanları fizyoterapi taban puanları ÖSYM'nin 2019 DGS sınav sonuçlarının açıklamasından sonra son dakika araştırılmaya başlandı. 2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarında okumak isteyen öğrenciler DGS taban puanlarını merak ediyor. DGS bölümlerinin içinde en fazla olarak da fizyoterapi DGS taban puanları sorgulanmakta. İşte DGS puanları fizyoterapi 2019.

AÖF 2019 taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları bekleniyor. DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri yapılacak. DGS 2019 AÖF taban puanları, 2019 DGS puanları AÖF ile DGS geçiş bölümleri.

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.