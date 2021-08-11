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Eğitim DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021?
Eğitim

DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021?

DGS sınavı 2 yıllık üniversite okuyan ön lisans öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlamak için katıldığı sınavdır. DGS sınavına giren öğrenciler, DGS puan hesaplamanın nasıl yapıldığını merak etmekte. Peki, DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 18:48:00 -
DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021?

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve 2000 yılından beri ülkemizde ön lisans öğrencilerinin lisans programlarına yerleşmek için başvurdukları sınavın adıdır. DGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Bu sebepler öğrenciler, DGS puanın nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS Sözel: (Sözel net x 3) + (Sayısal Net x 0.6) + (Ön Lisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: (Sözel Net x 0.6) + (Sayısal Net x 3) + (Ön Lisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Eşit Ağırlık: (Sözel Net x 1.8) + (Sayısal Net x 1.8) + (Ön Lisans Başarı Puanı x 0.6)

 

 

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