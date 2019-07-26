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DGS okul öncesi öğretmenlik taban puanlar 2019

ÖSYM DGS sınav sonuçlarının açıklamasından sonra 2019 DGS taban puanları merak edilmeye başlandı. Her ne kadar ÖSYM DGS 2019 tercih kılavuzunu yayınlamasa da üniversitelerin DGS okul öncesi taban puanları bilinmekte. Peki İlköğretim matematik öğretmenliği 2019 DGS puanları, Boğaziçi Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Akdeniz Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Ankara Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Anadolu Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Ege Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Hacattepe Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Gazi Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği taban puanları 2019 ne?

26 Temmuz 2019 Cuma 09:50
DGS okul öncesi öğretmenlik taban puanlar 2019

ÖSYM DGS sınav sonuçlarının açıklamasından sonra 2019 DGS taban puanları merak edilmeye başlandı. Her ne kadar ÖSYM DGS 2019 tercih kılavuzunu yayınlamasa da üniversitelerin DGS okul öncesi taban puanları bilinmekte. Peki İlköğretim matematik öğretmenliği 2019 DGS puanları, Boğaziçi Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Akdeniz Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Ankara Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Anadolu Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Ege Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Hacattepe Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Gazi Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği taban puanları 2019 ne?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 304,50631

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Okul Öncesi Öğretmenliği 291,31520

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 294,78033

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 290,68859

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 292,03842

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 295,25308

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 4 294,01972

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 301,52745

Gazi Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği taban puanları SAY -

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:50
  1. İlköğretim matematik öğretmenliği 2019 DGS puanları
  2. Boğaziçi Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları
  3. Akdeniz Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları
  4. Ankara Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları
  5. Anadolu Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları
  6. Ege Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları
  7. Hacattepe Üniversitesi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları
  8. Gazi Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği taban puanları 2019
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