DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 Dikey Geçiş Sınavı DGS giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM sınav takvimine göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. 2020 DGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

DGS sınavı saat kaçta başlayacak?

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır.