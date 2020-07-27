DGS ne zaman yapılacak? DGS'nin açılımı ne demektir?

Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltması olarak kullanılan DGS, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam edebilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

9 - 17 Haziran 2020 tarihlerinde başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavının (DGS) başvuru ücretide 130 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru yapacaklar için ÖSYM tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde hak tanınan adaylar başvuru ücreti olarak 195 TL ödemek zorunda kalmışlardı.

DGS ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınav Kılavuzuna göre adaylar 9 Ağustos 2020 Pazar gün saat 10.15'de sınava girecek.

DGS süresi ne kadar?

Kılavuzda DGS için belirtilen süre 150 dakika olup, 10.15'de başlayan sınav 12.45'de sona erecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

9 Eylül'de açıklanması planlanan Dikey Geçiş Sınav sonuçlarında; testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayılar, ön lisans başarı puanı ile 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yer alacak. Sonuçlara ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılacak.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercih işlemleri, sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin resmi web sitesi olan "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayımlancak olan "DGS Tercih Kılavuzu"nda belirtilen tarihlerde yapılacak.