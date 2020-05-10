DGS ne zaman yapılacak 2020?

İki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunları DGS sınavına giriyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. Güncellenen ÖSYM sınav takvimine göre 9 Ağustos'ta yapılacak olan sınavın başvuruları henüz belli olmadı. DGS başvuruları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

Korona virüsü salgını nedeniyle ÖSYM’nin gerçekleştirdiği birçok sınavın tarihinde değişiklik yapıldı. Tarihi değiştirilen sınavlardan biri ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oldu. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.