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DGS jeofizik mühendisliği taban puanları 2019 kontenjan

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25 Temmuz 2019 Perşembe 19:40
DGS jeofizik mühendisliği taban puanları 2019 kontenjan

Jeofizik mühendisliği DGS taban puanları nedir? İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS jeofizik mühendisliği puanları. Jeofizik mühendisliği DGS taban puanları, DGS puanları AÖF, DGS puanları Jeofizik mühendisliği 2019.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:40
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