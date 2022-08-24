DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? DGS geçiş yapılabilecek bölümler:
Önlisans mezunları DGS tercihleri sırasında hangi bölümleri yazma haklarının bulunduğunu merak ediyor. Peki, kim hangi bölüme geçiş yapabilir 2022 DGS:
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. 11 Ağustos’ta açıklanan sonuçların ardından tercih işlemleri 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. DGS tercih işlemleri 1 Eylül 2022 saat 23.59’da sona erecek. DGS tercihinde bulunacak olanlar hangi bölümleri yazabileceklerini araştırıyor.
DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? DGS geçiş yapılabilecek bölümler:
DGS tercihleri 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabiliyor.