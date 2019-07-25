DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019 kontenjan DGS ilahiyat lisans tamamlama uzaktan eğitim tamamlama taban puanları ÖSYM’nin DGS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı taban puanları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı taban puanları 2019, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı taban puanları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı taban puanları 2019, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı taban puanları, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı taban puanları 2019 açıklandı.

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