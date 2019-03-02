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DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban puanları ve kontenjanları | DGS ilahiyat İLİTAM

Üniversitelerin DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban puanları ve İlahiyat İLİTAM örgün ve uzaktan taban puanları 2019 merak edilmekte. İlahiyat okumak isteyen öğrenciler için kılavuz niteliğinde olacak olan İlahiyat taban puanları ve İLİTAM örgün ve uzaktan öğrenim 2019 taban puanlarını aşağıda sizler için araştırdık. İşte ÖSYM 2019 YKS TYT AYT sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilerin İlahiyat ve İLİTAM taban puanları.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:23
DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban puanları ve kontenjanları | DGS ilahiyat İLİTAM

Üniversitelerin DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban puanları ve İlahiyat İLİTAM örgün ve uzaktan taban puanları 2019 merak edilmekte. İlahiyat okumak isteyen öğrenciler için kılavuz niteliğinde olacak olan İlahiyat taban puanları ve İLİTAM örgün ve uzaktan öğrenim 2019 taban puanlarını aşağıda sizler için araştırdık. İşte ÖSYM 2019 YKS TYT AYT sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilerin İlahiyat ve İLİTAM taban puanları.

ÖSYM YKS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav başvuruları, 12 Şubat 2019 tarihinde başlıyor, 6 Mart 2019 tarihinde sona eriyor. YKS başvuru ücretleri, sınav kılavuzu yayımlandıktan sonra açıklanacak.

TYT sınavı ne zaman?

Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT 16 Haziran tarihinde yapılacak.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:24
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