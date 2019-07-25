0553 313 94 23

DGS grafik tasarım taban puanları 2019 kontenjan

Üniversite 2019 DGS puanları. Dikey Geçiş Sınavı; önlisans programını tamamlamış öğrencilerin kendi alanlarının lisans bölümlerine geçiş yapabilmek için girmiş oldukları sınavdır. ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra üniversite DGS taban puanları araştırılıyor. Araştırılan DGS puanları arasında Grafik tasarım puanları da var. Peki üniversite 2019 DGS Grafik tasarım taban puanları nedir? İşte 2019 DGS grafik tasarım puanları ve kontenjanları. Grafik tasarım DGS ile hangi bölümler.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:52
DGS grafik tasarım taban puanları 2019 kontenjan

Üniversite 2019 DGS puanları. Dikey Geçiş Sınavı; önlisans programını tamamlamış öğrencilerin kendi alanlarının lisans bölümlerine geçiş yapabilmek için girmiş oldukları sınavdır. ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra üniversite DGS taban puanları araştırılıyor. Araştırılan DGS puanları arasında Grafik tasarım puanları da var. Peki üniversite 2019 DGS Grafik tasarım taban puanları nedir? İşte 2019 DGS grafik tasarım puanları ve kontenjanları.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS’ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS Grafik tasarım puanları. Grafik tasarım DGS taban puanları, DGS puanları AÖF, DGS puanları mimarlık 2019. 

DGS gıda mühendisliği taban puanları 2019 kontenjan

DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları

DGS Gastronomi taban puanları 2019 kontenjan

DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları Tıp mühendisliği DGS puanları

DGS puanları fizyoterapi

DGS puanları hemşirelik

DGS puanları Hukuk 2019 kontenjanları

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:52
  1. DGS grafik tasarım taban puanları 2019 kontenjan
  2. grafik tasarım dgs ile hangi bölümler
  3. grafik tasarım dgs geçiş bölümleri 2019
  4. dgs ile geçiş yapılabilecek bölümler
  5. grafik tasarım dgs puanları
  6. dgs grafik tasarım geçiş bölümleri
  7. grafik tasarım dgs taban puanları 2019
  8. dgs grafik tasarım öğretmenliği
  9. grafik tasarım dgs soruları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akbank'tan 2 milyar 667 milyon TL net kar
    1. Akbank'tan 2 milyar 667 milyon TL net..
    2. Başkan Tekin Karayolları 14. Bölge..
    3. Anaokulu öğrencileri çömlek..
    4. Malkara'daki yangında 50 dönüm..
    5. Silopi’de 5 terörist teslim oldu
    6. 30 yıl hapisle aranan firari hükümlü,..
    7. Peru'da 200 ev kül oldu
    8. Ukrayna'nın Rus tankerini alıkoyması
    9. Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba..
    10. Lübnanlı yetkililer Filistinlilerin..
    11. "Türkiye'de 60 yurdumuzda 7 bin 500..
    12. Anayasa Mahkemesinden, OHAL KHK'ları..
    13. 'Canlanan tavuk' ellerinde patladı
    14. Milletvekili Yağcı’dan Başkan Şahin’e:..
    15. DGS ilahiyat ilitam taban puanları..
    16. "Afetzedelere ödemeler başladı"
    17. Erdoğan: "(Hakan Atilla'ya) 'Önce..
    18. Erdoğan'dan dikkat çeken Hakan Atilla..
    19. Erdoğan: "(Hakan Atilla'nın..
    20. Erdoğan: "(Rusya'nın Türk..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın..
    22. Erdoğan: "Bizim için Hakan Atilla'ya..
    23. Malezya, dondurduğu demir yolu..
    24. Çakma Osmanlı torunu Boris Johnson'dan..
    25. DGS grafik tasarım taban puanları 2019..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam..
    27. (düzeltme) Bıçaklanarak öldürülen Aras..
    28. Fransa Bisiklet Turu
    29. Karaman'da 30 yıl hapis cezası bulunan..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı