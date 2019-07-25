DGS grafik tasarım taban puanları 2019 kontenjan

Üniversite 2019 DGS puanları. Dikey Geçiş Sınavı; önlisans programını tamamlamış öğrencilerin kendi alanlarının lisans bölümlerine geçiş yapabilmek için girmiş oldukları sınavdır. ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra üniversite DGS taban puanları araştırılıyor. Araştırılan DGS puanları arasında Grafik tasarım puanları da var. Peki üniversite 2019 DGS Grafik tasarım taban puanları nedir? İşte 2019 DGS grafik tasarım puanları ve kontenjanları.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS’ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS Grafik tasarım puanları. Grafik tasarım DGS taban puanları, DGS puanları AÖF, DGS puanları mimarlık 2019.

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