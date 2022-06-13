DGS giriş yerleri 2022! DGS giriş belgesi ne zaman açıklanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı?

2022 DGS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavına girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sınav giriş yerlerinin yazacağı sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. DGS başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2022 DGS geç başvuruları ise 31 Mayıs 2022 tarihide tamamlandı. DGS başvurularının tamamlanmış olması ndeniyle ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulaması yakından takip ediliyor. Peki DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? 2022 DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 24 Haziran tarihinde yayımlanacağı söylenebilir.

DGS puanı nasıl hesaplanacak?

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS soru sayısı, DGS sınav süresi

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.

DGS başvuru şartları neler?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.