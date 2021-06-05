DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak?
DGS geç başvuru süreci ile müracaatlar devam edecek. DGS başvuru ekranı aracılığıyla 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarabilmelerine imkan tanıyan sınava kayıt yapacak olan vatandaşlar DGS geç başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak?
DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor sorusununun cevabını arıyor. İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi...
DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak?
DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.
DGS başvuru ücreti ne kadar?
DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 lira olarak belirlendi.