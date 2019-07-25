DGS Gastronomi taban puanları 2019 kontenjan

İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGSGastronomi puanları. Gastronomi DGS taban puanları, DGS puanları AÖF, DGS puanları mimarlık 2019.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

"Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler. DGS Hukuk Fakültesi Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sıralaması 2018 2019 Taban Puanları,DGS Hukuk Fakültesi Bölümü kontenjanları, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2018 2019,2019 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2019-2020 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

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