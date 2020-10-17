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Eğitim DGS ek yerleştirme ne zaman 2020
Eğitim

DGS ek yerleştirme ne zaman 2020

DGS ek yerleştirme başladı mı? | DGS 2020 koronavirüs salgını sebebiyle haziran ayından ağustos ayına ertelendi. Önlisanstan lisans eğitimine geçmek isteyenler 9 Ağustos’ta DGS’de ter döktür. DGS sonuçları ise 7 Eylül’de ilan edildi. Sonuçların ilanından sonra tercih süreci başladı. Tercih sonuçları ise ekim ayının ilk haftası açıklandı. DGS puanıyla bir programa yerleşemeyenler ise ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2020 DGS ek tercihler ne zaman? | Ek tercihler başladı mı DGS | DGS 2020 ek tercih tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:48:00 -
DGS ek yerleştirme ne zaman 2020

DGS et tercih yap | Bu yıl pek çok sınav koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Söz konusu sınavlardan biri de DGS oldu. Haziran ayı sonunda yapılması gereken DGS 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. DGS sonuçları ise 7 Eylül 2020’de ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise tercih süreci başladı. DGS tercih sonuçları ise ekim ayının ilk haftası açıklandı. Peki, ek tercihler ne zaman?

DGS ek yerleştirme ne zaman 2020

DGS’ye giren ve tercih döneminde bir programa yerleşemeyenler ek tercih sürecini merak ediyor. Pek çok öğrenci ek tercih döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bu sebeple ek tercihlerin ne zaman başlayacağı kaç gün süreceği henüz netlik kazanmadı.

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