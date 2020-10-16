DGS ek yerleştirme ne zaman?

DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihler alınmıştı. ÖSYM tarafından 2020 DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmıştı. ÖSYM tarafından DGS sınav sonuçlarına göre, yükseköğretim lisans programlarına yerleşemeyeler için ek tercih başvuruları alınacak. 2020 ÖSYM DGS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacağı araştırılıyor. DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. DGS sonucuna göre üniversitelerin lisans bölümlerine kayıt yaptırmaya hak kazanlar için üniversite kayıtları 15 Ekim'de sona erdi. DGS kayıtlarının tamamlanmasından sonra gözler ÖSYM tarafından açıklanacak DGS ek tercih kılavuzunda. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de erişime açılmıştı. DGS ek tercihler de 1-7 Ekim 2019’da yapılmıştı. DGS ek yerleştirme için tıklayınız.

DGS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

ÖSYM DGS ek yerleştirme işlemi. Nasıl olacak? İşte detaylar.