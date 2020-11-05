DGS ek tercihleri ne zaman sona erecek? | DGS ek tercih tarihleri
DGS ek tercihleri ne zaman? | 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklanmış ardından da tercih süreci başlamıştı. Ekim ayında ise tercih sonuçları açıklandı. Hiçbir programa yerleşemeyenler ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında ÖSYM’den açıklama geldi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman?
DGS ek tercihler nereden yapılacak? 2020 Dikey Geçiş Sınavı koronavirüs salgını sebebiyle haziran ayından ağustos ayına ertelendi. 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklandı. Sonuçların ardından tercih süreci başladı. DGS tercih sonuçları ekim ayının ilk haftası açıklandı. Tercih sonuçlarının ardından hiçbir programa yerleşemeyenler ek tercih döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman? | DGS ek tercih dönemi ne zaman bitecek?
DGS ek tercihleri ne zaman sona erecek? | DGS ek tercih tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı.
DGS ek tercih süreci 5 Kasım Perşembe günü başladı. Tercih işlemleri 11 Kasım Çarşamba sona erecek. Öğrenciler tercih işlemlerini internet üzerinden yapabilecek.
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