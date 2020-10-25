DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına ilişkin sonuçlar 7 Ekim 2020 tarihinde açıklandı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih yerleştirme ile tercih işleminde bulunacaklar. DGS ek yerleştirmeye katılacak olanlar 2020 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 DGS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmıştı. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınmıştı. DGS ek tercihi yapacak adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.