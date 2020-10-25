  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu
Eğitim

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

DGS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020 DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezi yerleştirme ile ÖSYM tarafından hiçbir programa yerleştirilmemiş olanlar başvuruda bulunacaklar. Peki DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:23:00 - 2020-10-25 10:25:35
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına ilişkin sonuçlar 7 Ekim 2020 tarihinde açıklandı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih yerleştirme ile tercih işleminde bulunacaklar. DGS ek yerleştirmeye katılacak olanlar 2020 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 DGS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmıştı. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınmıştı. DGS ek tercihi yapacak adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

DGS bölüm puanları 2020 DGS taban puanları başarı sırası
DGS bölüm puanları 2020 DGS taban puanları başarı sırası

Eğitim

DGS bölüm puanları 2020 DGS taban puanları başarı sırası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahim Albayrak'tan 'istifa' açıklaması
Spor

Abdurrahim Albayrak'tan 'istifa' açıklaması

BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak istifa söylentileriyle ilgili, "Benimle ilgili ..
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını..
Balbay yıldırım hızında çark etti
Gündem

Balbay yıldırım hızında çark etti

Mustafa Balbay katıldığı televizyon programında, "Müslümanlar dinlerini en iyi Danimarka'da yaşıyor." deyince konuklardan hukukçu Mücahit Bi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay