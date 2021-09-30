DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2021 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde açıklandı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlandı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığı bölümlere kayıtların sona ermesinden sonra şimdi gözler ÖSYM tarafından açıklanacak DGS ek yerleştirme kılavuzunda. Adaylar, ÖSYM'den gelecek DGS ek yerleştirme son dakika haberini bekliyor. DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar.

2021 DGS ek yerleştirme boş kontenjanları

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. DGS yerleştirme sonrası boş kalan bölümlere ÖSYM tarafından DGS ek yerleştirme yapılacak.

DGS ek yerleştirme ne zaman?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların bildirilmesi sonrasında DGS ek tercih sürecinin de başlaması bekleniyor. DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. ÖSYM tarafından DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte 2021 DGS ek tercihler resmen başlamış olacak. DGS ek yerleştirme kılavuzunda hangi programa kaç punala öğrenci alınacağı ile DGS ek tercih boş kontenjanları ve DGS ek tercih ücretleri ile ek tercih yapacak programların özel şartlarına yer verilecek.

DGS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. DGS ek yerleştirme kontenjanları taban puanları (2020) için tıklayın